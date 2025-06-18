Более 50 истребителей ВВС Израиля атаковали Иран

Военно-воздушные силы Израиля атаковали ряд ключевых объектов в Иране, включая объекты, связанные с ядерной программой страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля.

"Вчера вечером Армия обороны Израиля атаковала объект по производству центрифуг и несколько объектов по производству оружия иранского режима", - сообщил он. Его слова приводит израильский портал Yediotnews в Telegram. По словам представителя Армии обороны Израиля, в операции приняло участие более 50 истребителей, которые были направлены на объекты в районе Тегерана. Основной целью атак стал объект по производству центрифуг, который играет важную роль в расширении иранской программы обогащения урана.

Кроме того, были атакованы несколько заводов по производству вооружений, включая объекты по производству компонентов для ракет "земля-земля" и "земля-воздух". Эти ракеты регулярно используются для атак на территорию Израиля, что повышает угрозу безопасности страны. Атаки были частью усилий Израиля по сдерживанию военной и ядерной угрозы со стороны Ирана. Представитель Армии обороны Израиля подчеркнул, что операции проводились с максимальной точностью для минимизации гражданских потерь.

Операция Израиля против объектов в Иране проходит на фоне продолжающегося обмена ударами между странами: с 13 июня Израиль начал масштабные атаки по иранской территории, а Иран в ответ нанес удары по военным целям в Израиле, включая здание Минобороны в Тель-Авиве. Официальные лица Ирана неоднократно заявляли о готовности к "разрушительным" ответным мерам, если атаки не прекратятся, что сохраняет высокую напряженность в регионе.

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