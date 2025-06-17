SAIC рассекретил серийный седан с интересным дизайном

Представлен китайский Roewe M7 от бывшего дизайнера BMW и Rolls-Royce. Это готовый к серийному производству гибридный седан Roewe M7 DMH концерна SAIC.

Он построен по мотивам концепта Roewe Pearl, который дебютировал в апреле на Шанхайском автосалоне и за который, как и "товарный" вариант, отвечала команда дизайнеров под руководством Йозефа Кабана, прежде работавшего в BMW, Volkswagen и Rolls-Royce. Именно с последним Roewe M7 сравнивают китайские профильные СМИ из-за огромной радиаторной решетки с вертикальными хромированными планками.

Вот только у упомянутого концепта было больше общего с Rolls-Royce, чем у серийного Roewe M7 - он выглядит скромнее и уже не так эффектно. У седана оптика расположена в два яруса, на корме монофонарь, фишкой же стали диодные секции головного света на разных уровнях. В длину четырехдверка достигает 4,9 метра, то есть относится к D-классу, а колесная база составляет 2,8 метра.

Известно, что в состав гибридной установки входит 1,5-литровый ДВС мощностью 112 лошадиных сил. Заявленный запас хода на чистом электричестве - 150 километров по циклу CLTC. Другие технические характеристики и информация об оснащении появится позже.

Марка Roewe, входящая в концерн SAIC, существует с 2006 года. Изначально модели базировались на технологиях MG Rover (отсюда и название Roewe - это транслитерация Rover). По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2024 году Roewe реализовала 197 948 машин, тогда как целевой показатель составлял 200 тысяч.