В Армении задержали российского предпринимателя Карапетяна

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского предпринимателя армянского происхождения, президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, после задержания бизнесмена его сторонники собрались на улице Налбандяна, где располагается управление. В МВД Армении пока никак не комментировали ситуацию.

В доме Карапетяна во вторник прошел обыск, это произошло после того, как он в беседе с журналистами заявил, что "небольшая группировка <...> напала на Армянскую церковь, армянский народ". Карапетян утверждал, что, "если политическим деятелям ничего не удастся, мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему".