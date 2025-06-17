https://news.day.az/world/1761206.html Си Цзиньпин высказался о тарифной войне В торговых и тарифных войнах не будет победителей. Об этом во время саммита стран Центральной Азии и Китая заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "В тарифной и торговой войне не будет победителей", - сказал он.
Си Цзиньпин высказался о тарифной войне
В торговых и тарифных войнах не будет победителей. Об этом во время саммита стран Центральной Азии и Китая заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В тарифной и торговой войне не будет победителей", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что Китай и Центральная Азия выстраивают новую модель стратегического партнерства.
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