Си Цзиньпин высказался о тарифной войне

В торговых и тарифных войнах не будет победителей. Об этом во время саммита стран Центральной Азии и Китая заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В тарифной и торговой войне не будет победителей", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Китай и Центральная Азия выстраивают новую модель стратегического партнерства.