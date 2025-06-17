Китай и Центральная Азия выстраивают новую модель стратегического партнерства - к саммиту в Астане

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

Сегодня, 17 июня, Астана вновь становится центром региональной дипломатии - здесь проходит второй саммит в формате "Центральная Азия - Китай". В мероприятии принимают участие лидеры пяти стран региона - Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель КНР Си Цзиньпин.

Впервые данный формат был запущен в 2023 году в китайском городе Сиань, и с тех пор взаимодействие между Китаем и государствами Центральной Азии перешло от символических жестов к содержательному, многоуровневому сотрудничеству, охватывающему экономику, энергетику, инфраструктуру, безопасность и гуманитарную сферу.

Китай и страны Центральной Азии вступили в качественно новый этап отношений. Только за последний год объем взаимной торговли региона с Китаем достиг 95 миллиардов долларов, почти половина этой суммы - 44миллиарда - приходится на Казахстан. Общий объем китайских инвестиций в страны региона превысил 40 миллиардов долларов, а на рынке работают порядка 10 тысяч компаний с участием китайского капитала.

Казахстан занимает центральное место в этом сотрудничестве. В стране реализуется 224 проекта с участием китайского капитала на сумму более 66 миллиардов долларов, которые создают почти 50 тысяч рабочих мест. Выбор Астаны в качестве места проведения второго саммита - символичен и логичен: Казахстан не только выступает политическим инициатором региональной координации, но и демонстрирует масштабное практическое наполнение партнерства с Китаем.

Накануне саммита Астана приняла I Региональный энергетический форум, где были представлены важнейшие инициативы:

Модернизация Шымкентского НПЗ: подписано рамочное соглашение между Минэнерго, "КазМунайГаз" и китайской CNPC. Планируется расширение перерабатывающих мощностей завода до 12 миллионов тонн в год, что даст Казахстану возможность увеличить экспорт нефтепродуктов.

Газовая промышленность: дан старт строительству завода по производству карбамида в Актюбинской области, при поддержке "QazaqGaz" и китайских инвесторов. Также China Construction Bank предоставит кредитную линию в 1 миллиард долларов для финансирования инфраструктурных проектов.

Зеленая энергетика: в фокусе - строительство солнечной электростанции "Сауран" с накопителем энергии, создание гидроаккумулирующих станций (совместно с China Southern Power Grid) и сотрудничество с China Energy International в сфере водородной энергетики.

В Астане также прошел Второй Форум индустриального и инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия -Китай". Результатом стали 58 коммерческих соглашений на сумму свыше 24 миллиардов долларов. Приоритетными направлениями стали энергетика, как традиционная, так и "зеленая", цифровизация, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и высокие технологии.

Заключены соглашения между "КазМунайГаз" и CNPC по модернизации НПЗ, производству карбамида и освоению новых газовых месторождений. Также подписаны документы о строительстве углехимического завода с инвестициями 2 миллиарда долларов и создании мощностей по переработке сельхозпродукции.

Сотрудничество с Huawei предполагает реализацию проектов по цифровой трансформации и внедрению сетей нового поколения. В транспортной сфере в фокусе - развитие LRT в Астане, создание логистических хабов, поставки железнодорожной техники и строительство автодорог.

В числе других направлений - образование, водное хозяйство, пищевая и текстильная промышленность, а также строительство многофункциональных комплексов. Все это - подтверждение того, что китайско-казахстанское партнерство развивается по всем фронтам, от тяжелой промышленности до науки и устойчивого развития.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан накануне саммита. Вчера он провел более двух часов переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждался широкий спектр вопросов - от безопасности и суверенитета до новых совместных проектов.

"Китай - наш проверенный временем и надежный стратегический партнер", - подчеркнул Токаев, выразив благодарность за поддержку независимости Казахстана и мирных инициатив Пекина.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что отношения между странами выдерживают испытания нестабильной международной обстановкой: "Это стало возможным благодаря многовековой дружбе и естественной потребности в совместном развитии. Совместные усилия дают реальные результаты и приносят пользу нашим народам".

По итогам встречи подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, охватывающих энергетику, цифровую экономику, агросектор, аэрокосмическую отрасль, науку, медиа, интеллектуальную собственность, туризм и таможенное регулирование. Важными стали соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также о техническом и экономическом сотрудничестве.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества между Казахстаном и Китаем становится развитие атомной энергетики. Сегодня эта тема актуальна не только для Китая, но и для всего региона. В Казахстане уже создано Агентство по атомной энергии, которое будет курировать строительство двух запланированных атомных электростанций.

Еще на этапе подготовки к референдуму по вопросу строительства АЭС Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что реализация столь масштабного проекта должна осуществляться на базе международного консорциума. По его словам, участие разных компаний обеспечит как технологическое разнообразие, так и конкурентность решений.

В соответствии с этой логикой, было принято решение, что строительство первой АЭС возглавит российская госкорпорация "Росатом", а реализация второго проекта, предположительно, будет вестись под руководством китайской China National Nuclear Corporation (CNNC).

Во время двусторонних переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином Президент Токаев отдельно остановился на этом вопросе. Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает CNNC как надежного стратегического партнера по проекту строительства атомной станции. "Компания CNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому, безусловно, займет достойную нишу на нашем рынке. Кроме того, Казахстан является надежным поставщиком природного урана и ядерного топлива в Китай", - отметил глава государства.

Транзит и логистика - один из главных приоритетов партнерства. В прошлом году Казахстан и Китай начали строительство контейнерного хаба на Каспии. Проект реализуется совместно с ГК Порт Ляньюньган и Актауским морским портом. Официальное открытие хаба состоялось 9 июня - досрочно, с опережением графика. Его пропускная способность составляет 66 тысяч контейнеров в год, и уже принят 100-тысячный контейнер из Китая.

Развитие Среднего коридора, проходящего через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, получает все большее значение. В 2024 году объемы грузоперевозок по маршруту выросли на 60%, достигнув 4,5 миллиона тонн. К 2030 году Казахстан планирует увеличить этот показатель до 10 миллионов.

Сегодня более 80% всех наземных грузов из Китая в Европу проходят через территорию Казахстана. Инициатива Китая "Один пояс, один путь" все плотнее интегрируется с инфраструктурными планами стран региона. Подписанные в Астане соглашения - еще один шаг к созданию целостной экономической зоны.

Саммит в Астане - это не просто дипломатическое мероприятие, а важный ориентир для всего региона. Формат "Центральная Азия - Китай" с каждым годом наполняется все более конкретным содержанием. Китай не только укрепляет свое присутствие в регионе, но и предлагает формат взаимовыгодного, сбалансированного и прагматичного сотрудничества. Для стран Центральной Азии это - окно возможностей, путь к технологическому обновлению, инвестициям, логистике и энергетике будущего. И, судя по масштабу подписанных соглашений, этот путь только начинается.