Азербайджан открывает медальный счет в Будапеште

Сборная Азербайджана по дзюдо открыла счет завоеванным наградам на чемпионате мира в Будапеште. Четвертый соревновательный день принес бронзовую награду, завоеванную Зелимом Цкаевым (81 кг). Который поднялся на свой первый пьедестал на мундиале.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на протяжении последних лет Цкаев сделал себе имя на международной арене. Но до недавнего времени ему не хватало стабильности именно на официальных стартах. Он четырежды выигрывал турниры "Большого шлема", но при этом оставался без медалей на чемпионатах мира и Европы. Однако, нынешний год оказался для него переломным: вслед за победой на "Большом шлеме" в Баку Цкаев завоевал бронзу на континентальном первенстве, а затем примерил мировую бронзу.

Путь к медали получился крайне непростым: после досрочных побед над китайцем Жинхан Вангом и бразильцем Луаном Альмейдой, Зелим провел не менее образцовую четвертьфинальную схватку против бронзового призера Олимпиады Юн-Хван Ли, выиграв благодаря броску на "вадза-ари". В полуфинале наш дзюдоист боролся против трехкратного чемпиона мира Тато Грилалашвили. До того он встречался с грузином в полуфинале чемпионата Европы в Подгорице несколькими месяцами ранее и тогда соперник выиграл благодаря спорному судейскому решению в дополнительное время. Цкаев смотрелся неплохо, но пропустил от Григалашвили два броска на "юко", переключившись на схватку за бронзу.

Схватка против Нугзари Таталашвили из ОАЭ оказалась тяжелой, но Зелиму помогла тактическая выучка. Соперник рассчитывал как можно быстрее открыть счет, но наш дзюдоист остро контратаковал и уже в самом начале схватки был близок к болевому приему. В дальнейшем он несколько раз заходил на, казалось бы, результативные приемы, но Таталашвили держался, при этом получив два предупреждения за пассивность. В golden score Цкаев продолжал атаковать и его напор принес свои плоды в виде третьего шидо сопернику.

Медаль, что называется, пришла в нужный момент. Для Зелима она словно окончательно оформила мировое признание его таланта, а также стала первой для сборной в Будапеште.

Благодаря бронзе команда вышла на 15-е место в общем зачете и может в ближайшие дни еще более упрочить свое положение. Впереди еще три дня личных соревнований, а затем командный турнир.