https://news.day.az/society/1761091.html В Баку обсуждают равенство и информационную доступность в медиапространстве В Баку проходит мероприятие на тему "Равенство и доступ к информации в аудиовизуальных медиа". Как сообщает во вторник Day.Az, мероприятие организовано Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики.
В Баку обсуждают равенство и информационную доступность в медиапространстве
В Баку проходит мероприятие на тему "Равенство и доступ к информации в аудиовизуальных медиа".
Как сообщает во вторник Day.Az, мероприятие организовано Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики.
В мероприятии принимают участие руководство Аппарата аудиовизуального совета, сотрудники министерства науки и образования, агентства DOST и другие официальные лица.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре