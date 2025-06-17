https://news.day.az/society/1761091.html

В Баку обсуждают равенство и информационную доступность в медиапространстве

В Баку проходит мероприятие на тему "Равенство и доступ к информации в аудиовизуальных медиа". Как сообщает во вторник Day.Az, мероприятие организовано Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики.