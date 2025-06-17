В Баку обсуждают равенство и информационную доступность в медиапространстве

В Баку проходит мероприятие на тему "Равенство и доступ к информации в аудиовизуальных медиа".

Как сообщает во вторник Day.Az, мероприятие организовано Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики.

В мероприятии принимают участие руководство Аппарата аудиовизуального совета, сотрудники министерства науки и образования, агентства DOST и другие официальные лица.

 

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