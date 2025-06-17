Власти Армении взялись за личную гвардию Самвела Карапетяна

Подразделение криминальной полиции МВД Армении проводит обыск в доме главы ГК "Ташир", российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Машины у дома Карапетяна эвакуировали. Адвокат отказался от комментариев.

В МВД Армении сообщили, что в результате проводимых действий есть задержанные. Есть ли среди них сам Карапетян - не уточняют.

При этом сам премьер-министр Никол Пашинян так отрегировал на произошедшее:

"Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту".

В МВД Армении подтвердили задержание Самвела Карапетяна в Ереване.