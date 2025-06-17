https://news.day.az/world/1761279.html Власти Армении взялись за личную гвардию Самвела Карапетяна Подразделение криминальной полиции МВД Армении проводит обыск в доме главы ГК "Ташир", российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. Машины у дома Карапетяна эвакуировали. Адвокат отказался от комментариев. В МВД Армении сообщили, что в результате проводимых действий есть задержанные.
Власти Армении взялись за личную гвардию Самвела Карапетяна
Подразделение криминальной полиции МВД Армении проводит обыск в доме главы ГК "Ташир", российского бизнесмена Самвела Карапетяна.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Машины у дома Карапетяна эвакуировали. Адвокат отказался от комментариев.
В МВД Армении сообщили, что в результате проводимых действий есть задержанные. Есть ли среди них сам Карапетян - не уточняют.
При этом сам премьер-министр Никол Пашинян так отрегировал на произошедшее:
"Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту".
В МВД Армении подтвердили задержание Самвела Карапетяна в Ереване.
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