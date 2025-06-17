Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения

В Национальном музее искусств Азербайджана была организована специальная экскурсия в рамках программы социальной поддержки, направленной на содействие культурной интеграции уязвимых групп населения, лиц с физическими ограничениями, сообщает Day.Az.

Мероприятие было направлено на обеспечение равного доступа к культурным ценностям и искусству.

В экскурсии приняли участие сотрудники Центра приюта и социальной реабилитации, а также бенефициары с нарушением зрения. Для гостей была подготовлена насыщенная программа: они познакомились с историей музея, узнали о его постоянной экспозиции, охватывающей шедевры азербайджанского и мирового искусства, а также получили подробную информацию о текущих выставках.

Особое внимание было уделено созданию комфортной среды для людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы они могли в полной мере ощутить атмосферу искусства и культурной жизни. Благодаря чуткому сопровождению и адаптированной под нужды участников подаче информации, мероприятие прошло в тёплой и доступной обстановке.

Гости выразили искреннюю благодарность за проявленное внимание и заботу, отметив, что посещение музея оставило у них самые тёплые и приятные впечатления.