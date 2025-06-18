Тофиг Мусаев рассчитывает достойно представить Азербайджан в дебютном бою UFC

Участие в UFC - мечта каждого спортсмена, ведь это высший уровень в мире бойцовских видов спорта.

Об этом сказал на пресс-конференции участник UFC Fight Night Baku азербайджанский боец Тофиг Мусаев, сообщает Day.Az.

"Я участвовал во многих поединках и тщательно подготовился к этому бою, изучил соперника. У каждого бойца - своя тактика, но я всегда предпочитал встречаться с сильными оппонентами. Нас ждет поединок достойных соперников. В своем дебюте в UFC постараюсь достойно представить Азербайджан", - отметил Т.Мусаев.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня пройдет турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Второй по значимости поединок пройдёт в лёгком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и чилийским бойцом Игнасио Бахамондесом. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, соответственно.

Программа UFC Baku Fight Night

Предварительный кард, бои начнутся в 20:00.

1) Полулегкий вес: Ирина Алексеева (5-2-0, Россия) - Клаудия Сигула (6-2-0, Польша)

2) Полусредний вес: Сок Хён Ко (1-0-0, Южная Корея) - Обан Эллиотт (12-2-0, Уэльс)

3) Тяжелый вес: Хамди Абдель Вахаб (6-0-0, Египет) - Мухаммед Усман (11-4-0, Нигерия)

4) Полулегкий вес: Мелисса Маллинс (7-1-0, Англия) - Дарья Железнякова (9-2-0, Россия)

5) Средний вес: Исмаил Наурдиев (24-7-0, Марокко) - Пак Чун Ён (18-6-0, Южная Корея)

6) Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (16-2-0, Россия) - Максум

Ранее мы сообщали, что австрийский боец планирует досрочную победу в Баку на турнире UFC.