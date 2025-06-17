Сентябрь в Баку ознаменуется масштабным танцевальным событием

С 5 по 7 сентября в Баку состоится одно из самых ожидаемых танцевальных событий года - Всемирные чемпионаты WADF по артистическому бальному танцу (Smooth) и Кубки мира по всем стилям WADF. Турнир соберёт участников из десятков стран, представляющих все грани артистического танца - от традиционного до экспериментального, сообщили Day.Az организаторы.

Организаторами мероприятия выступают Азербайджанский танцевальный союз (AzDC) и Международная танцевальная компания SRDS.

Это событие не просто турнир - это стратегический шаг на пути к глобальному признанию Азербайджана как одного из ключевых центров мировой танцевальной культуры. Оно открывает новые возможности для танцоров, тренеров и школ, стремящихся к международному признанию и профессиональному росту.

WADF World Artistic Dance Federation - одна из ведущих международных танцевальных организаций, ориентированная на развитие артистического танца, свободу самовыражения и инновационный подход к соревновательным программам. Федерация объединяет танцоров со всего мира и предоставляет уникальную платформу для творчества, соревнований и культурного обмена.

Присоединяйтесь к нам в Баку - откройте для себя новые грани танца и станьте частью международного движения, меняющего будущее бального искусства!

Для СМИ и партнеров:

Контактное лицо: Эльдар Джафаров

Email: [email protected]

Официальная регистрация участников осуществляется через систему Mastersoft.

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