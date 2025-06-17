https://news.day.az/world/1761245.html Израиль обстреливает НПЗ в Исфахане - ВИДЕО НПЗ Вилашахр в Исфахане находится под израильским обстрелом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что иранское государственное телевидение IRIB показало свою сгоревшую штаб-квартиру после израильского авиаудара.
Израиль обстреливает НПЗ в Исфахане - ВИДЕО
НПЗ Вилашахр в Исфахане находится под израильским обстрелом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что иранское государственное телевидение IRIB показало свою сгоревшую штаб-квартиру после израильского авиаудара.
Напомним, что 16 июня Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя.
Момент атаки был запечатлен в прямом эфире.
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