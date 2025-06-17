Иранское гостелевидение показало свою сгоревшую штаб-квартиру

Иранское государственное телевидение IRIB показало свою сгоревшую штаб-квартиру после израильского авиаудара.

Как передает Day.Az, кадры приводит ТАСС в своем Телеграм-канале.

Напомним, что 16 июня Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя.

Момент атаки был запечатлен в прямом эфире. После удара вещание IRIB ненадолго остановилось. Другие кадры последствий можно посмотреть по ссылке.