https://news.day.az/world/1761194.html Иранское гостелевидение показало свою сгоревшую штаб-квартиру - ВИДЕО Иранское государственное телевидение IRIB показало свою сгоревшую штаб-квартиру после израильского авиаудара. Как передает Day.Az, кадры приводит ТАСС в своем Телеграм-канале. Напомним, что 16 июня Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя.
Иранское гостелевидение показало свою сгоревшую штаб-квартиру - ВИДЕО
Иранское государственное телевидение IRIB показало свою сгоревшую штаб-квартиру после израильского авиаудара.
Как передает Day.Az, кадры приводит ТАСС в своем Телеграм-канале.
Напомним, что 16 июня Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя.
Момент атаки был запечатлен в прямом эфире. После удара вещание IRIB ненадолго остановилось. Другие кадры последствий можно посмотреть по ссылке.
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