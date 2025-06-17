В Баку обсудили гуманитарные и социальные инициативы в рамках ПА ОЧЭС

17 июня в Баку состоялось заседание комиссии по социальной и гуманитарной политике Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Об этом во вторник Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На мероприятии, в котором приняли участие парламентские делегации стран-членов организации, Милли Меджлис представляли руководитель нашей делегации в ПА ОЧЭС Эльдар Гулиев, а также депутаты Эльдар Ибрагимов, Муса Гулиев и Сабина Салманова.

Председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, а также комитета по социальной и гуманитарной политике ПА ОЧЭС Муса Гулиев предоставил информацию по вопросам повестки дня.

На заседании был рассмотрен проект доклада по теме "Современная практика и стратегии повышения уровня образования и занятости лиц с ограниченными физическими возможностями в государствах-членах ОЧЭС". Затем был рассмотрен проект резолюции-рекомендации по этой же теме и документ был принят путем голосования.

Далее выступил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОЧЭС Асеф Гаджиев, пожелав успехов деятельности комитета.