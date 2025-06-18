Китай и Центральная Азия формируют единое экономическое пространство

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

Астана вновь стала дипломатическим центром Евразии, приняв 17 июня Второй саммит в формате "Центральная Азия-Китай". На фоне растущей геополитической напряженности и стремительно меняющейся мировой архитектуры безопасности, государства региона и КНР продемонстрировали редкий пример устойчивого доверия, стратегической дальновидности и экономической взаимовыгоды.

Главный итог встречи - не только в торжественной риторике и дипломатических формулировках. Второй саммит закрепил новый уровень отношений - всеобъемлющее стратегическое партнерство, получившее не просто политическое признание, но и конкретное экономическое наполнение.

Формула "вечного партнерства" обрела институциональное оформление: был подписан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его положения подкреплены Астанинской декларацией, зафиксировавшей приверженность сторон курсу на долгосрочное, устойчивое и комплексное взаимодействие.

Примечательно, что форум сопровождался обширной экономической программой. В рамках II Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству "Китай-Центральная Азия" Казахстан и Китай заключили 58 соглашений на сумму 24 миллиарда долларов. А на втором заседании Делового совета были подписаны более 35 меморандумов на 17 миллиардов долларов. Это не просто цифры - это подтверждение инвестиционного интереса Пекина к экономике Центральной Азии и готовности играть долгосрочную игру.

Открывая саммит, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что отношения с Китаем стали образцом "подлинного добрососедства, дружбы и взаимной поддержки". По его словам, в 2024 году на долю Китая пришлось около 40% всего внешнеторгового оборота Центральной Азии, что эквивалентно 95 миллиардам долларов. И почти половина этого объема - 46% - приходится на Казахстан.

Двусторонняя торговля между Астаной и Пекином достигла 44 миллиардов долларов, а объем накопленных китайских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 26 миллиардов. Сегодня в стране работают около 5 тысяч предприятий с участием китайского капитала - от инфраструктурных компаний до высокотехнологичных производств.

Масштаб двустороннего сотрудничества был подчеркнут еще до саммита: по итогам переговоров между Токаевым и Си Цзиньпином накануне, стороны подписали 24 документа, охватывающих широкий спектр отраслей - от энергетики, аэрокосмоса и цифровизации до туризма, интеллектуальной собственности и межрегиональных обменов.

Одной из центральных тем саммита стало развитие транспортной взаимосвязанности и логистики. На фоне ограничений традиционных маршрутов через Россию, Транскаспийский международный транспортный маршрут (или Средний коридор) приобретает стратегическое значение не только для Центральной Азии и Китая, но и для Европы.

"Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы", - отметил Токаев. По его словам, в 2024 году через страны Центральной Азии было перевезено более 211 тысяч контейнеров из Китая, что на 12% больше, чем годом ранее. На долю Казахстана пришлось 85% всех сухопутных перевозок из КНР в Европу.

В этой связи Токаев предложил создание совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии - это позволит значительно расширить пропускную способность Среднего коридора и сделать его реальной альтернативой другим маршрутам.

Прозвучало и важное предложение о сопряжении китайской инициативы "Один пояс, один путь" с проектами Центральной Азии: "Западный Китай - Западная Европа", "Север - Юг" и, разумеется, Транскаспийским маршрутом. Это логичное объединение усилий может вывести всю региональную транспортную систему на принципиально новый уровень.

Еще одним важным направлением стала атомная энергетика. Казахстан, обладая одними из крупнейших в мире запасов урана, заявляет о намерении перейти от поставок сырья к более глубокому участию в ядерной цепочке, включая строительство АЭС.

В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент Токаев подтвердил, что китайская CNNC станет одним из партнеров проекта строительства казахстанской атомной электростанции. Он подчеркнул, что Казахстан доверяет CNNC как стратегическому партнеру, учитывая ее международную репутацию и технологические возможности.

"Казахстан является надежным поставщиком природного урана и ядерного топлива для Китая. Мы заинтересованы в устойчивом сотрудничестве в этой стратегической области и будем готовиться к подписанию соответствующего соглашения в ближайшее время", - заявил Токаев. Это заявление было воспринято как сигнал о грядущем расширении сотрудничества в высокотехнологичной сфере, имеющей долгосрочное значение.

Существенную инициативность на саммите проявил Узбекистан. Президент Шавкат Мирзиёев выступил с предложением создать Межрегиональный совет по торговле и инвестициям на уровне вице-премьеров и принять Программу нового экономического партнерства с КНР.

Среди прочих предложений - учреждение Регионального центра промышленной стандартизации и сертификации в Ташкенте, запуск многосторонней платформы "Электронный Шелковый путь" в рамках "Цифрового пояса и пути", а также разработка "дорожной карты" по трансферу технологий при участии бизнеса, научных центров и инжиниринговых кластеров. Это свидетельствует о стремлении Узбекистана превратиться в точку притяжения технологического диалога между Пекином и регионом.

С важным заявлением выступил и председатель КНР Си Цзиньпин. Он пообещал предоставить странам Центральной Азии грант в размере 1,5 миллиарда юаней (около 210 млн долларов) - средства пойдут на проекты в области повышения благосостояния населения.

Дополнительно были подписаны десятки документов в сферах гуманитарного сотрудничества, образования, культуры и туризма. В частности, принята программа совместных культурно-гуманитарных мероприятий на 2025-2026 годы, а также инициатива по созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан.

В целом, по итогам Второго саммита "Центральная Азия-Китай" был подписан широкий пакет документов, включая:

Меморандумы о сотрудничестве в промышленности, экономике, зелёных минералах, таможенном регулировании, транспорте и цифровой торговле;

План действий по реализации инициативы "Один пояс, один путь";

Инициативу по углублению гуманитарных обменов;

Программу упрощения взаимных поездок и взаимодействия в сфере устойчивого транспорта.

Ключевой следующий шаг - разработка долгосрочной стратегии взаимодействия на 2026-2030 годы, о чём было объявлено в итоговом коммюнике.

Проведенный в Астане Второй саммит "Центральная Азия-Китай" стал событием, которое наглядно многогранность отношений региона с КНР. Это не просто формат политического диалога - это полноценная платформа экономического роста, технологического партнерства и культурного взаимодействия.

В условиях глобальной нестабильности и фрагментации международных связей страны Центральной Азии и Китай делают ставку не на конфронтацию, а на сотрудничество. Их общий выбор - устойчивое развитие, транспортная взаимосвязанность и совместная модернизация. Это создает прочную основу для нового этапа регионального порядка - порядка, в котором стратегическое доверие и прагматизм становятся главными ценностями.