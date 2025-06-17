Fitch допускает ухудшение кредитных рейтингов на фоне нестабильности на Ближнем Востоке

Продолжающийся военный конфликт между Ираном и Израилем усилил геополитические и риски безопасности на Ближнем Востоке и может негативно повлиять на кредитный профиль отдельных государств, если военные операции будут нарастать или распространятся за пределы текущей зоны, говорится в последнем аналитическом отчёте Fitch Ratings, передает Day.Az.

Цены на нефть марки Brent выросли до около $75 за баррель по сравнению с $65 до начала конфликта. Fitch ожидает, что геополитическая надбавка в цене на нефть сохранится на уровне $5-$10 за баррель. "Существенные перебои в производственной или экспортной инфраструктуре Ирана могут оказать дополнительное давление на рост цен", - отмечают аналитики агентства.

Тем не менее даже в маловероятном сценарии полной остановки экспорта иранской нефти глобальный рынок способен адаптироваться. "Запасные мощности ОПЕК+, которые на текущий момент составляют около 5,7 млн баррелей в день, могут компенсировать иранские объёмы", - говорится в отчете. По данным ОПЕК, в 2024 году Иран производил примерно 3,3 млн баррелей нефти в сутки.

Рост цен на нефть может оказаться выгодным для стран-производителей в регионе, поскольку увеличивает фискальные и внешние доходы, особенно если они нарастят добычу, чтобы восполнить снижение иранского экспорта.

Fitch также отмечает риск эскалации конфликта за пределами прямого противостояния Ирана и Израиля. "Существует вероятность, что хуситы в Йемене активизируют атаки в поддержку Ирана", - предупреждает агентство. Это может ещё больше усугубить перебои в судоходстве, в том числе через Суэцкий канал, который до сих пор не восстановился после увеличения атак хуситов в 2024 году. Это негативно отразится на доходах Египта от канала.

Помимо судоходства, пострадать могут и другие секторы. Так, туристическая отрасль Иордании, по мнению аналитиков Fitch, "вероятно, вновь столкнется со снижением числа европейских туристов, что негативно скажется на росте экономики и налоговых поступлениях".

Тем не менее при условии, что конфликт не выйдет за пределы текущих рамок, указанные риски, как подчёркивается в обзоре, "будут ограничены и вряд ли приведут к пересмотру рейтингов".

Агентство предостерегает от недооценки возможных ответных действий Ирана. "Удар по связанным с США объектам в Персидском заливе, включая базы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, исключать нельзя", - отмечается в отчёте.

В более тяжёлых сценариях, таких как масштабная региональная эскалация или перебои в судоходстве через Ормузский пролив (что не входит в базовый прогноз Fitch), цены на нефть могут сохраняться на повышенном уровне продолжительное время. Это создаст дополнительное давление на суверенные рейтинги стран региона. "Подобные негативные последствия могут перевесить выгоды от высоких цен на нефть", - подчёркивают аналитики.

Однако в агентстве считают такие сценарии маловероятными.