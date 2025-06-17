Азербайджан и Северная Македония обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

17 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем Ассамблеи Северной Македонии Афримом Гаши.

Об этом во вторник сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

"На встрече были обсуждены вопросы, стоящие в двусторонней и многосторонней повестке дня между Азербайджаном и Северной Македонией, межпарламентские связи, а также региональные вопросы.

Была выражена удовлетворенность возрастающей динамикой высокоуровневых визитов и контактов между двумя странами. В этом контексте было отмечено значение встреч между лидерами, углубляющегося межпарламентского диалога, контактов между министрами иностранных дел, а также механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел.

Отмечено, что наряду с другими важными направлениями между двумя странами существуют широкие перспективы для развития партнерства в сферах традиционной и возобновляемой энергетики.

Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о факторах, препятствующих этому процессу. Было подчеркнуто, что для подписания итогового мирного соглашения необходимо устранение территориальных претензий к Азербайджану, содержащихся в конституции Армении, а также ликвидация утративших актуальность таких структур, как Минская группа.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес",- говорится в сообщении ведомства.