Поддержка Трампа усилит позиции Израиля на Ближнем Востоке

Израиль способен стать гегемоном на Ближнем Востоке при поддержке президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказала газета The Washington Post.

Трамп позиционировал себя как человека "мира" и "дельца", намеревающегося стабилизировать лихорадочный регион и положить конец войнам, пишет издание. Но теперь он, вероятно, готов присоединиться к одной из них.

С американским президентом на своей стороне еврейское государство станет явным гегемоном на Ближнем Востоке, считает газета.

Ранее мы сообщали, что Гренландию передали под контроль Северного командования США.