Гренландию передали под контроль Северного командования США

Президент США Дональд Трамп изменил план боевого командования вооруженных сил, передав Гренландию из зоны ответственности Европейского командования под контроль Северного командования, заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что данное решение должно усилить способность объединенных сил защищать американскую территорию, укрепить оборону всего Западного полушария, а также помочь развивать сотрудничество с арктическими союзниками и партнерами.

В Пентагоне подчеркнули, что подобная мера соответствует стратегическим установкам администрации Трампа в сфере поддержания национальной обороны.