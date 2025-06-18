Иранцев призвали удалить со смартфонов WhatsApp

Иранское государственное телевидение призвало граждан страны удалить мессенджер WhatsApp со своих смартфонов. Это обращение было мотивировано утверждениями о том, что приложение собирает пользовательскую информацию для передачи Израилю, хотя конкретные доказательства этих заявлений не приводились.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Associated Press (AP).

Представители WhatsApp выразили обеспокоенность тем, что подобные ложные сообщения могут стать предлогом для блокировки их сервиса, особенно в период, когда он наиболее востребован. В компании подчеркнули использование сквозного шифрования, которое гарантирует, что поставщик услуг не может прочитать сообщения. Мессенджер также заявил, что не отслеживает точное местоположение пользователей, не ведет журналы переписки и не просматривает личные сообщения. Кроме того, WhatsApp опроверг предоставление массовой информации каким-либо правительствам.

Сквозное шифрование обеспечивает кодирование сообщений таким образом, что только отправитель и получатель могут их прочитать. В случае перехвата сообщения третьей стороной, она увидит лишь бессмысленный набор символов, который невозможно расшифровать без специального ключа.

Доцент инженерного факультета Корнеллского университета и эксперт по кибербезопасности Грегори Фалько, отметил, что, хотя сообщения и шифруются, исследователям удавалось получать информацию о метаданных WhatsApp, которые не подлежат шифрованию. По его словам, это позволяет понять особенности использования приложения, и данная проблема давно вызывает нежелание у некоторых пользователей взаимодействовать с WhatsApp.

Фалько также затронул вопрос суверенитета данных, указав, что центры обработки данных WhatsApp для определенной страны не обязательно расположены на ее территории. Он привел пример, что данные иранских пользователей WhatsApp вполне могут храниться за пределами Ирана. Эксперт подчеркнул, что странам необходимо размещать и обрабатывать свои данные внутри страны, используя собственные алгоритмы, поскольку доверие к глобальной инфраструктуре данных становится все более сложным.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.