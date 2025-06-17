Израиль назвал цель операции против Ирана

Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против Ирана будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена угроза в связи с иранской ядерной программой и баллистическими ракетами.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Оперативного управления ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк.

По его словам, операция против Ирана находится на промежуточном этапе.

"Мы продолжаем наносить удары по ядерным целям - действуем по заранее подготовленному плану и в сроки, которые считаем подходящими, чтобы углубить достигнутые результаты. Мы наносим удары по террористическому режиму, а не по народу - этот народ заслуживает лучшего будущего. Угрозу для нас представляет руководство в Тегеране, а не люди на улицах Шираза", - сказал О.Басюк.

Отмечается, что в результате израильских атак было уничтожено или выведено из строя более 200 иранских пусковых установок баллистических ракет.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.