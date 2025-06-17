В Азербайджане установлены новые государственные пошлины, касающиеся БПЛА
В Азербайджане установлены новые государственные пошлины, касающиеся беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправках к закону "Об авиации", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, за выдачу эксплуатантам БПЛА сертификата эксплуатанта и авиационному персоналу свидетельств, удостоверений или сертификатов установлена государственная пошлина в размере 15 манатов.
За выдачу свидетельств о регистрации БПЛА, операционного разрешения эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов, сертификатов пилотам (операторам) дистанционного управления и разрешений клубам или ассоциациям модельных БПЛА будет взиматься государственная пошлина в размере 10 манатов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре