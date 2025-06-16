Новая iOS получила новую функцию спутниковой связи

В коде iOS 26, представленной на WWDC 2025, было обнаружено свидетельство того, что встроенное приложение "Погода" сможет получать метеосводку через спутниковый интернет. Об этом сообщает издание Macworld, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Начиная с iPhone 14, Apple интегрирует в свои смартфоны поддержку спутниковой связи. Изначально данная опция предназначалась исключительно для экстренных вызовов в условиях отсутствия Wi-Fi или сотовой сети, однако со временем ее функциональность расширилась. Так, например, сейчас через спутниковую связь в iPhone можно отправлять сообщения в iMessage, а также делиться своим местоположением.

Хотя функция обновления погоды по спутнику не была упомянута в основной презентации WWDC 2025 и пока недоступна в бета-версии, анализ кода iOS 26, уже доступного разработчикам, подтвердил ее существование. Строки кода указывают на возможность получения "обновлений погоды через спутник" в ситуациях, когда традиционные соединения недоступны.

Эта опция обещает быть чрезвычайно полезной для любителей активного отдыха, зависящих от погодных условий, таких как походы и альпинизм. Подобно другим спутниковым функциям, пользователю, предположительно, потребуется направить iPhone к небу для подключения к спутниковой сети, после чего система обновит прогноз погоды и отобразит важные оповещения для текущей локации.

Пока неясно, будет ли новая функция доступна для всех совместимых со спутниковой связью моделей iPhone или же станет эксклюзивной для определенных устройств.