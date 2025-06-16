Израиль утверждает, что уничтожил треть всех ракетных установок Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила треть всех ракетных установок Ирана. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель израильской армии Эфи Дефрин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Силы ЦАХАЛ уничтожили около трети всех ракетных установок иранского режима", - сказал он.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.