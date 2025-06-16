10 турецких самолетов не могут вылететь из Ирана и Ирака

Военный конфликт между Тель-Авивом и Тегераном мешает 10 самолетам турецких авиакомпаний вылететь из аэропортов Ирана и Ирака. Об этом сообщил портал Airporthaber, специализирующийся на новостях гражданской авиации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, как отмечается, в Иране находятся пять самолетов авиакомпании Pegasus Airlines, в Ираке - два. В Ираке также остаются по одному самолету авиакомпаний Turkish Airlines и AJet. Еще один самолет, принадлежащий перевозчику Tailwind Airlines, находится в Иране.

По данным портала, турецкие власти прилагают усилия, в том числе дипломатические, для безопасного возвращения в республику своих самолетов.

Минтранспорта Турции ранее отменил по причинам безопасности до 16 июня полеты всех турецких авиакомпаний в Иран, Ирак, Сирию и Иорданию.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.