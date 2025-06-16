Какой из ядерных объектов Ирана пострадал больше всего?

Объект в Натанзе больше всего пострадал от израильских ударов по ядерным объектам Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

"Я бы сказал, что наибольший ущерб был нанесен на объекте в Натанзе, где был полностью разрушен надземный объект по обогащению урана и было почти полное повреждение электрической установки, распределительного устройства и электрической связи. <...> Наша оценка такова, что с этой внезапной потерей внешнего питания, по большой вероятности, центрифуги были серьезно повреждены, если не уничтожены полностью, поэтому я бы не согласился полностью с характеристикой, что он [объект в Натанзе] не поврежден [внутри]. Я думаю, что были повреждения внутри, хотя, конечно, внутри не было прямого кинетического разрушения", - сказал Гросси.

По его словам, сейчас из соображений безопасности не проводятся никакие инспекции. "Я никогда не мог бы подвергнуть своих инспекторов такой опасности, поэтому, конечно, объекты закрыты, они недоступны для любой нормальной деятельности. <....> Мы находимся в постоянном контакте с иранским регулирующим органом", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.