https://news.day.az/culture/1760865.html

Российский оркестр выступит с концертом в Баку - в благодарность за эвакуацию

В знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана Государственный академический большой симфонический оркестр сегодня в 19:00 выступит с концертом в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе филармонии. Вход свободный.