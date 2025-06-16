https://news.day.az/culture/1760865.html Российский оркестр выступит с концертом в Баку - в благодарность за эвакуацию В знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана Государственный академический большой симфонический оркестр сегодня в 19:00 выступит с концертом в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе филармонии. Вход свободный.
Российский оркестр выступит с концертом в Баку - в благодарность за эвакуацию
В знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана Государственный академический большой симфонический оркестр сегодня в 19:00 выступит с концертом в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.
Как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе филармонии.
Вход свободный.
Напомним, что ранее министр культуры России Ольга Любимова выразила благодарность властям Азербайджана за оперативную и скоординированную помощь при эвакуации российских артистов из Ирана.
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