https://news.day.az/politics/1760761.html Музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан Все музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского были эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Как сообщает Day.Az, об этом министр культуры России Ольга Любимова написала в своем Telegram-канале. "Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана.
Музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Все музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского были эвакуированы из Ирана в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом министр культуры России Ольга Любимова написала в своем Telegram-канале.
"Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана. Вчера тем же маршрутом из Ирана выехала съемочная группа Федора Бондарчука. Все живы и здоровы!" - отметила министр.
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