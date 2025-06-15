Музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Все музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского были эвакуированы из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом министр культуры России Ольга Любимова написала в своем Telegram-канале.

"Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана. Вчера тем же маршрутом из Ирана выехала съемочная группа Федора Бондарчука. Все живы и здоровы!" - отметила министр.