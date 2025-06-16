Немецкие клубы возобновили переговоры с Эмрели

После того, как игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели отклонил предложение английского "Халл Сити", активность по поводу его трансфера снова начали проявлять немецкие клубы.

İdman.biz сообщает со ссылкой на Sportal.az, что Эмрели, который хотел продолжить карьеру в Германии, отказался от возможности играть в турецкой Суперлиге.

Согласно информации, "Герта" и "Хоффенхайм" возобновили переговоры с Махиром. Оба клуба предложили ему контракт на 1+1 год. Пока не ясно, какой клуб выберет Эмрели, завершивший сезон в "Нюрнберге".