В Турции задержаны десятки подозреваемых в терроризме

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил о задержании в целом 39 лиц, подозреваемых в связях с террористической организацией ИГИЛ.

Как передает Day.Az, операция охватила 18 провинций Турции, в том числе Адану, Хатай, Кахраманмараш, Кайсери, Стамбул и Бурсу.

По данным министра, задержанные перечисляли финансовые средства структурам, связанным с ИГИЛ, а также занимались пропагандой террористической идеологии в соцсетях.

При обысках обнаружена запрещенная литература и электронные данные.

Глава МВД поблагодарил администрации губернаторов провинций, а также органы прокуратуры за координацию операции, продолжавшейся в течение двух недель.

А.Ерликая заверил, что борьба с преступностью продолжится в круглосуточном режиме.