МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Ирана

Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран и Генеральное консульство в городе Тебриз, а также посольство в Государстве Израиль соответственно рассматривают обращения граждан Азербайджанской Республики, поступающие на горячие линии, и принимают необходимые меры.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"В связи с этим, первоначально был обеспечен переход через ирано-азербайджанскую границу 41 гражданина Азербайджана, включая членов семей сотрудников нашего посольства в Исламской Республике Иран", - подчеркнул представитель МИД.

A.Гаджизаде отметил, что наши посольства и соответствующее консульство продолжают свою деятельность.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.