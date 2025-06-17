https://news.day.az/world/1760991.html Иран нанес удар по военным базам в Израиле - ФОТО Иран нанес удар крылатыми ракетами по израильской авиабазе Неватим. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Утверждается, что иранские вооруженные силы также ударили по пустыне Негев, на чьей территории расположены военные и исследовательские базы Израиля.
Иран нанес удар по военным базам в Израиле - ФОТО
Иран нанес удар крылатыми ракетами по израильской авиабазе Неватим.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Утверждается, что иранские вооруженные силы также ударили по пустыне Негев, на чьей территории расположены военные и исследовательские базы Израиля.
Прежде Иран применял баллистические ракеты, которые быстро долетали до Израиля, но чей пуск так же быстро обнаруживала американская база в Турции. Отмечается, что крылатые ракеты были засечены лишь у израильской границы.
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