Иран нанес удар по военным базам в Израиле

Иран нанес удар крылатыми ракетами по израильской авиабазе Неватим.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утверждается, что иранские вооруженные силы также ударили по пустыне Негев, на чьей территории расположены военные и исследовательские базы Израиля.

Прежде Иран применял баллистические ракеты, которые быстро долетали до Израиля, но чей пуск так же быстро обнаруживала американская база в Турции. Отмечается, что крылатые ракеты были засечены лишь у израильской границы.