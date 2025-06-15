Израиль нанес удар по зданию МИД Ирана

Израиль нанес удар по одному из зданий министерства иностранных дел Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в соцсети Х замглавы МИД Саид Хатибзаде.

"Израиль нанес удар по одному из зданий министерства иностранных дел Ирана, находящемуся прямо напротив Института политических и международных исследований. Несколько гражданских лиц получили ранения", - заявил Хатибзаде.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

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