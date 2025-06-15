https://news.day.az/world/1760767.html

По всему Израилю объявлена масштабная воздушная тревога - ФОТО

По всему Израилю объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска ракет из Ирана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.