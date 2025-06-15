Эрдоган обсудил с Трампом конфликт между Израилем и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который на минувших выходных провел второй телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудил ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Ираном, сообщает Day.Az.

По информации офиса турецкого лидера, Эрдоган приветствовал позицию Трампа, направленную на прекращение военных действий и деэскалацию конфликта.

Президент Турции также подчеркнул, что обострение напряженности между Израилем и Ираном наносит серьезный и необратимый экономический и гуманитарный ущерб обеим сторонам.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.