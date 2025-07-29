Красота светящегося планктона

Эффект светящегося ночью планктона на побережье Камчатки привлекает всё больше местных жителей и туристов к ночным прогулкам вдоль побережья.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это природное явление создаёт волшебную атмосферу, когда вода светится мягким голубым светом при движении волн.

Эксперты объясняют этот феномен биолюминесценцией - способностью некоторых микроорганизмов излучать свет. Ночью побережье превращается в настоящее световое шоу, что становится новой популярной достопримечательностью региона.