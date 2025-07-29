https://news.day.az/world/1770883.html Красота светящегося планктона - ВИДЕО Эффект светящегося ночью планктона на побережье Камчатки привлекает всё больше местных жителей и туристов к ночным прогулкам вдоль побережья. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это природное явление создаёт волшебную атмосферу, когда вода светится мягким голубым светом при движении волн.
Красота светящегося планктона - ВИДЕО
Эффект светящегося ночью планктона на побережье Камчатки привлекает всё больше местных жителей и туристов к ночным прогулкам вдоль побережья.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это природное явление создаёт волшебную атмосферу, когда вода светится мягким голубым светом при движении волн.
Эксперты объясняют этот феномен биолюминесценцией - способностью некоторых микроорганизмов излучать свет. Ночью побережье превращается в настоящее световое шоу, что становится новой популярной достопримечательностью региона.
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