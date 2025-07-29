https://news.day.az/society/1770897.html Продлен арест задержанному со стороны СГБ сотруднику Госагентства по туризму Продлен срок ареста сотрудника Аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Ниджата Гусейнова, арестованного по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ).
Продлен арест задержанному со стороны СГБ сотруднику Госагентства по туризму
В рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, продлен срок ареста сотрудника аппарата Государственного агентства по туризму Ниджата Гусейнова.
Как передает Day.Az, сегодня Сабаильский районный суд вынес решение на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием.
На основании решения суда срок ареста Ниджата Гусейнова продлен на 2 месяца.
Отметим, что Н.Гусейнов был задержан СГБ 4 марта текущего года, ему было предъявлено обвинение по статье 308 УК АР (злоупотребление должностными полномочиями).
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