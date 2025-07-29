Самолет Turkish Airlines экстренно эвакуирован после посадки

Самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Анталья, был экстренно эвакуирован после посадки в аэропорту Антальи.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, самолет совершил посадку с открытыми аварийными выходом из-за гидравлической неисправности.

Из самолета эвакуированы 47 пассажиров и 11 членов экипажа, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.