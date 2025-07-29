https://news.day.az/world/1770928.html Самолет Turkish Airlines экстренно эвакуирован после посадки - ВИДЕО Самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Анталья, был экстренно эвакуирован после посадки в аэропорту Антальи. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, самолет совершил посадку с открытыми аварийными выходом из-за гидравлической неисправности.
Самолет Turkish Airlines экстренно эвакуирован после посадки - ВИДЕО
Самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Анталья, был экстренно эвакуирован после посадки в аэропорту Антальи.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, самолет совершил посадку с открытыми аварийными выходом из-за гидравлической неисправности.
Из самолета эвакуированы 47 пассажиров и 11 членов экипажа, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
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