В Анголе вспыхнули беспорядки

По меньшей мере четыре человека погибли в ангольской столице Луанде в беспорядках, которые сопровождали демонстрацию водителей такси, требовавших от властей снижения цен на топливо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Jornal de Angola.

По ее данным, за участие в актах вандализма арестованы 500 человек. В ходе беспорядков разграблены 45 магазинов, нанесен ущерб зданиям банков и офисов. Повреждены автобусы и автомобили.

Акции протеста вызваны в Анголе резким - на 30% - ростом цен на дизель и бензин, что стало результатом отмены правительством в середине текущего месяца субсидий на топливо.