https://news.day.az/world/1760779.html

Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель главы разведки корпуса Мохаммада Каземи во время израильских ударов, передает Day.Az. "Вместе с Каземи погибли двое его сподвижников Хасан Мохакак и Мохсен Багери", - говорится в сообщении КСИР. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.