Ethnofest Gala в Баку - восточное волшебство под звёздным небом Каспия

На территории CaspiMayr Retreat Beach Resort в Sea Breeze состоялся атмосферный концерт Ethnofest Gala, объединивший музыку, поэзию и древние традиции Востока в едином, завораживающем действе, сообщает Day.Az.

Это был не просто концерт - это было погружение в магический мир этнической культуры, где перекликались традиции Востока, мистицизм суфийской поэзии, танец стихий и современная музыкальная импровизация. Всё мероприятие напоминало древний обряд, где звуки, движения и слова создавали единое пространство гармонии между человеком и природой. Музыка этого вечера стала мостом между прошлым и настоящим - древние восточные интонации переплелись с современным звучанием, а стихи великого Насими придали выступлениям особую глубину и тональность.

На сцене блистали любимец публики Чингиз Мустафаев, всемирно известный проект Original Enigma Voices, пленительная Sevanna, а также харизматичный турецкий артист и мистик Хакан Менгюч, чьи выступления всегда наполнены духовной силой и философским содержанием. Каждое выступление сопровождалось зрелищным огненным и танцевальным шоу - от изысканных этнических хореографий до мистических кругов танцующих дервишей, завораживавших своим ритуальным кружением.

Ethnofest Gala стал настоящим праздником для всех чувств: звуки, огонь, танец, ветер с моря и сияние закатного неба создали волшебную атмосферу летнего праздника.