В Израиле назвали число застрявших в стране туристов

Около 40 тысяч иностранных туристов находятся в Израиле, который с началом конфликта с Ираном приостановил авиасообщение с другими странами. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что под руководством министра туризма Израиля Хаима Каца ведомство поддерживает связь с заинтересованными сторонами туристической отрасли, включая гостиницы и других поставщиков услуг размещения, с целью оказания помощи нуждающимся иностранцам.

Кроме того, минтуризма Израиля открыло круглосуточный виртуальный офис, который оповещает туристов в Израиле на английском и иврите через различные цифровые сервисы.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.