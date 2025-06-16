Тер-Петросян вспомнил об Эчмиадзине

Автор: Лейла Таривердиева

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян неожиданно для многих встал на сторону Эчмиадзина в противостоянии церкви и Никола Пашиняна. Прежде за ним не замечалось большого духовного рвения и особой дружбы с католикосатом. По всему видно, что экс-президент решил включиться в кампанию по свержению действующей власти. Некогда Тер-Петросян и Пашинян находились по одну сторону баррикад, теперь старик-Левон решил застолбить себе место в "армянском раю", поддержав ААЦ.

"В начале XX века, а именно в 1903 году, император России Николай II принял закон о конфискации имущества Армянской церкви и закрытии армянских школ. Это вызвало такую ​​волну возмущения и протеста среди всех слоев армянского народа, невольно способствуя формированию армянского национализма, что в 1905 году император был вынужден отменить этот закон. Если армянский народ победил императора могущественной России, то кто такой предатель и богохульник Никол, чтобы его не победить?" - написал Тер-Петросян в соцсетях.

Этим заявлением Тер-Петросян показал, что, несмотря на всю свою образованность и долгий политический опыт, он так и не смог оторваться от "титьки" армянского мифотворчества. Он либо плохо знает реальную историю, либо сознательно ее искажает, подстраивая под нынешнюю ситуацию. Кроме того, он старается избегать правильных определений того, что творили армяне в царской России. Это не был национализм, это был терроризм, и появился он вовсе не в ответ на решение правительства, а как раз наоборот - поддерживаемый церковью армянский сепаратизм и терроризм стали причиной того, что власти России решили принять меры. "Армянский вопрос" возник не после мнимого "геноцида 1915 года", он появился сазу после того, как царская Россия начала заселять азербайджанские земли пришлыми армянами в начала 19-го века. Воспользовавшись услугами армянства в войнах, которые Россия вела в этом регионе, царское правительство подарило армянам земли завоеванных ханств и думало, что "союзники" будут по гроб жизни благодарны и полезны. Но сильно ошиблось. Армяне, собравшись вокруг своей преступной церкви, превратились в головную боль для властей. Вопреки ожиданиям, не мусульманское население, а именно Эчмиадзин и его паства создавали проблемы Санкт-Петербургу.

Как ранее писал в своей публикации в Day.Az азербайджанский историк Ильгар Нифталиев, начиная с конца 1880-х годов, царское правительство стало внимательно прослеживать деструктивную деятельность армянской церкви. Эта деятельность оказалась в противоречии с проводимой царским правительством политикой на национальных окраинах, что привело к драматическим переменам в русско-армянских взаимоотношениях.

Проще говоря, армянская церковь не хотела считаться с царской властью, а считала себя главной руководящей силой на свежезаселенных армянами территориях.

В 1884 году было принято решение, запрещающее ААЦ открывать церковно-приходские школы вне церквей и монастырей. Кроме того, предписание властей требовало ввести в них преподавание русского языка, истории и географии России на русском языке. Через год главноначальствующий гражданской частью на Кавказе С.А.Шереметев обратился к власти с запиской, в которой говорилось о повсеместном сепаратистском движении среди армян в последнее десятилетие, и предлагалось "в целях предупреждения возможных осложнений и обострения армянского вопроса изъять вопросы образования армянского населения из сферы влияния армяно-григорианской церкви и передать учебные заведения, существующие при церквях и монастырях, в ведение Министерства народного просвещения".

В результате в 1897 году все армяно-григорианские церковные училища, кроме Духовной академии и семинарий, были переданы в ведение Министерства, что привело к возникновению споров об имуществе церковных школ. Церковь бросилась подавать судебные иски, обсуждения заняли несколько лет, и 12 июня 1903 года Николай II утвердил Указ о секуляризации имуществ армяно-григорианской церкви. Эчмиадзин доигрался.

После этого церковь благословила террористов на "благородную месть". То, что Тер-Петросян красиво называет национализмом, было терроризмом. Армянская церковь всегда пропагандировала ненависть и террор, она формировала национальный менталитет армянского этноса и построила его идентичность. Эчмиадзин указал зомбированному обществу на врага, и по Кавказу покатилась волна терактов.

|Утвержденный императором 12 июня закон официально назывался так: "Высочайше утвержденное положение Комитета министров "О сосредоточении управления имуществами армяно-григорианской церкви в России в ведении правительственных учреждений и о подлежащих передаче в ведение министерства народного просвещения средствах и имуществах означенной церкви, коими обеспечивалось существование армяно-григорианских церковных училищ".

Данным законом принадлежащее ААЦ, в том числе духовным учебным заведениям недвижимое имущество передавалось в ведение министерства земледелия и государственных имуществ, а капиталы с данного недвижимого имущества - в распоряжение министерства внутренних дел. При этом право собственности за церковью сохранялось, то есть имущество не было конфисковано, как заявляет Тер-Петросян. Более того, закон не распространялся на недвижимое имущество и капиталы, принадлежащие армянской церкви в Санкт-Петербурге и Москве.

Действия царских властей возбудили армянские массы как на Кавказе, так и за пределами России. Внутри империи на ноги встала либеральная российская пресса. Российские либералы, как показывает история, уже в то время впрягались за армянские интересы против государственной политики собственной страны. За сто лет ничего не изменилось. Ничего не изменилось и в методах диаспоры. Проживавшие в Европе армяне развили бурную деятельность и "с удивительным единодушием старалась доказать "просвещенной" Европе, что армяне, имеющие оседлость в России, изнывают под тяжелым и несправедливым режимом русского правительства". Об этом говорилось в обзоре зарубежной прессы, сделанном в 1904 году. Как тут не заметить параллели с тем, как ведет пропаганду армянство в наши дни, только теперь против Азербайджана.

Однако вся эта возня терялась на фоне кровавого террора, развязанного армянами против царского правительства.

Обратимся к публикации Ильгара Нифталиева: "Только с 1 февраля 1905 года по 1 мая 1906 года в Баку армянами были убиты городской губернатор, 1 полицейский надзиратель, 4 сотрудника городской полиции, а 4 сотрудника полиции и 1 сотрудник жандармерии были ранены. За тот же период в Иреванской губернии были убиты 1 пристав, 1 работник городской полиции, 1 гражданский чиновник, 2 представителя сельской власти, 1 купец, 1 часовой, 1 сотрудник жандармерии, 2 гражданских чиновника, был ранен помощник уездного начальника, 2 человека пропали без вести. Убийства были совершены и в Карсской области. С 1 февраля 1905 года по 1 мая 1906 года в области были убиты 1 помощник офицера полиции, был ранен канцелярский чиновник".

Церковь имела ко всем этим терактам самое непосредственное отношение.

То, что Тер-Петросян называет "победой над императором могущественной России" на самом деле было отступлением перед террором. Царю пришлось отменить закон, чтобы остановить теракты. но армяне вошли во вкус и продолжали свою "святую месть" еще какое-то время.