https://news.day.az/world/1760874.html В Индии резервуар с водой лопнул во время съемок фильма - ВИДЕО В Индии резервуар с водой лопнул во время съемок фильма. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Когда создатели снимали сцену на фоне искусственного моря, вода внезапно хлынула на площадку. Из-за потопа смыло технику и дорогостоящее оборудование. Несколько человек пострадали. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Индии резервуар с водой лопнул во время съемок фильма - ВИДЕО
В Индии резервуар с водой лопнул во время съемок фильма.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Когда создатели снимали сцену на фоне искусственного моря, вода внезапно хлынула на площадку. Из-за потопа смыло технику и дорогостоящее оборудование. Несколько человек пострадали.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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