В Индии резервуар с водой лопнул во время съемок фильма

В Индии резервуар с водой лопнул во время съемок фильма.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Когда создатели снимали сцену на фоне искусственного моря, вода внезапно хлынула на площадку. Из-за потопа смыло технику и дорогостоящее оборудование. Несколько человек пострадали.

Представляем вашему вниманию данное видео: