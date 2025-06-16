https://news.day.az/world/1760874.html

В Индии резервуар с водой лопнул во время съемок фильма - ВИДЕО

В Индии резервуар с водой лопнул во время съемок фильма. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Когда создатели снимали сцену на фоне искусственного моря, вода внезапно хлынула на площадку. Из-за потопа смыло технику и дорогостоящее оборудование. Несколько человек пострадали. Представляем вашему вниманию данное видео: