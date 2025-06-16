https://news.day.az/autonews/1760816.html Глава Renault Group уходит в отставку Глава Renault Лука де Мео объявил о своем решении покинуть компанию и продолжить карьеру за пределами автомобильной отрасли. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters. Топ-менеджер Renault покинет свой пост в середине июля и займет должность исполнительного директора французской дизайнерской компании Kering.
Глава Renault Group уходит в отставку
Глава Renault Лука де Мео объявил о своем решении покинуть компанию и продолжить карьеру за пределами автомобильной отрасли.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
Топ-менеджер Renault покинет свой пост в середине июля и займет должность исполнительного директора французской дизайнерской компании Kering.
Если переход де Мео в Kering подтвердится, то может произойти ребрендинг итальянского дома моды Gucci. Де Мео заменит генерального директора Kering Франсуа-Анри Пино, отмечает Reuters.
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