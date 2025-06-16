Глава Renault Group уходит в отставку

Глава Renault Лука де Мео объявил о своем решении покинуть компанию и продолжить карьеру за пределами автомобильной отрасли.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Топ-менеджер Renault покинет свой пост в середине июля и займет должность исполнительного директора французской дизайнерской компании Kering.

Если переход де Мео в Kering подтвердится, то может произойти ребрендинг итальянского дома моды Gucci. Де Мео заменит генерального директора Kering Франсуа-Анри Пино, отмечает Reuters. 