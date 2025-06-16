Иран назвал условие для переговоров с Израилем

Представители Ирана дали понять посредникам в Катаре и Омане, что Тегеран не намерен вести переговоры о прекращении огня с Израилем, пока продолжаются израильские удары.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Иранцы проинформировали катарских и оманских посредников о том, что будут готовы к серьезным переговорам только после того, как Иран ответит на превентивные удары Израиля", - сказал он.

По словам собеседника агентства, Иран "дал понять, что не будет вести переговоры, пока на него совершаются атаки". Также неназванный чиновник назвал неверными сообщения СМИ о том, что Иран якобы попросил Оман и Катар обратиться к США с просьбой добиться прекращения огня и возобновления переговоров по ядерной программе.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.