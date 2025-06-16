В Китае взлетела на воздух фабрика фейерверков, есть пострадавшие

В городе Шаньчжоу китайской провинции Хэнань произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков.

Как передает Day.Az, по информации СМИ, 9 человек получили травмы, еще 2 остаются пропавшими без вести. Точное число пострадавших пока остается неизвестным.

На кадрах - огромный столб дыма поднимается над деревнями, а у основания столба можно заметить разрыв пиротехники.

На место происшествия выехали все экстренные службы КНР, пишут местные СМИ. Причины взрыва также остаются неизвестными.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.