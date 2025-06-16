https://news.day.az/world/1760867.html В Китае взлетела на воздух фабрика фейерверков, есть пострадавшие - ВИДЕО В городе Шаньчжоу китайской провинции Хэнань произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков. Как передает Day.Az, по информации СМИ, 9 человек получили травмы, еще 2 остаются пропавшими без вести. Точное число пострадавших пока остается неизвестным.
В Китае взлетела на воздух фабрика фейерверков, есть пострадавшие - ВИДЕО
В городе Шаньчжоу китайской провинции Хэнань произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков.
Как передает Day.Az, по информации СМИ, 9 человек получили травмы, еще 2 остаются пропавшими без вести. Точное число пострадавших пока остается неизвестным.
На кадрах - огромный столб дыма поднимается над деревнями, а у основания столба можно заметить разрыв пиротехники.
На место происшествия выехали все экстренные службы КНР, пишут местные СМИ. Причины взрыва также остаются неизвестными.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре