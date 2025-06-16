В Тегеране не видят смысла в непрямом диалоге по ядерной сделке

В настоящее время нет смысла вести непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе Ирана.

Об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, сообщает Day.Az.

По его словам, США, как одна из сторон дискуссии и постоянный член Совета Безопасности ООН, не отреагировали на израильские атаки по Ирану.

Кроме того, Совет Безопасности ООН не проявил инициативы по принятию резолюции против Израиля. В таких условиях необоснованно ожидать, что Иран начнёт переговоры с США.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

Следует отметить, что ранее между Ираном и США состоялись пять раундов переговоров: 12, 19, 26 апреля, 11 и 23 мая. Эти встречи проходили при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Сейед Аббас Арагчи, а американскую - специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Первый, третий и четвёртый раунды прошли в Маскате, столице Омана, а второй и пятый - в Риме, столице Италии.