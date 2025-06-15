В израильской армии рассказали о перехвате иранских ракет

Израильская армия перехватила большинство ракет, выпущенных Ираном во время последней атаки. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В последний час в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, большинство из которых были перехвачены. Сообщений о падениях на территории страны не поступало", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.