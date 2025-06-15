ФИФА пересадит болельщиков на клубном чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует разместить болельщиков ближе к телевизионным камерам для создания видимости аншлага на предстоящем клубном чемпионате мира в США. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник утверждает, что в федерации хотят повысить эффект от телетрансляции. Также отмечается, что болельщики не получат более дешевые места в результате пересадки.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

В турнире примут участие 32 команды, в составе которых сыграют футболисты из 81 страны, в том числе на соревнования заявлены три игрока с российскими паспортами. На КЧМ сыграют голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов, бразильский игрок саудовского "Аль-Хиляля" Малком, получивший российский паспорт во время игры за петербургский "Зенит", и голкипер "Сиэтл Саундерс" Эндрю Томас, который имеет гражданство России, Великобритании и США.